Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi şu maddeleri içeriyor:

Garanti ücret: 3 milyon euro



Sadakat bonusu: 500 bin euro



20 maç oynaması halinde: 2 milyon euro



20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin euro

EN YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARDAN BİRİSİ OLDU

Yapılan bu anlaşma ile birlikte Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da en çok maaş alan yerli futbolculardan birisi oldu.

''TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK''

Milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan ise yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık." dedi.

TRANSFER DÖNEMİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a ciddi bir teklifte bulunmuştu.

NEOM, milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş önermişti.

Galatasaray yönetimi, yapılan bu astronomik teklifi reddetmiş ve daha sonra oyuncu tarafı ile kulüp arasında kriz çıkmıştı.