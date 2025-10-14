Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yaptığı yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı ve milli oyuncunun maaşı belli oldu.

Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

2024/11/07/hbgs.jpg

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi şu maddeleri içeriyor:

Garanti ücret: 3 milyon euro

Sadakat bonusu: 500 bin euro

20 maç oynaması halinde: 2 milyon euro

20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin euro

TFF Berke Özer kararını verdiTFF Berke Özer kararını verdi

EN YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARDAN BİRİSİ OLDU

Yapılan bu anlaşma ile birlikte Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da en çok maaş alan yerli futbolculardan birisi oldu.

''TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK''

Milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan ise yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık." dedi.

TRANSFER DÖNEMİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a ciddi bir teklifte bulunmuştu.

NEOM, milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş önermişti.

Galatasaray yönetimi, yapılan bu astronomik teklifi reddetmiş ve daha sonra oyuncu tarafı ile kulüp arasında kriz çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Spor
Mecliste stat tartışması çıktı
Mecliste stat tartışması çıktı
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar