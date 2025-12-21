Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe iki transfer yaptı" dedi isimlerini açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 yendiği maçı yorumlarken, çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Fenerbahçe'nin iki yeni transfer yaptığını belirtip, isimlerini de açıkladı.

Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında şunları söyledi:

"Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa lider; liderliğin ötesinde ise bu maçın ilk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe’dir. Çünkü ritmini bulmuştu; hem fizik, hem mental, hem de moral olarak bunların gelmesinin sebebi olan dizilişin de doğru olmasıyla, bundan sonra Fenerbahçe asla oyundan taviz vermeyecektir.

"YAPACAĞI TRANFERLER ÖNEMLİ"

Bu oyunun birinci şartı, orta saha oyuncularından bir tanesinin minimum iki yönlü olması lazım; orada da kralı var bu yıl, son maçlardaki kıpırdanışı… Açıkçası ben devre arasında gönderirler diye düşünüyordum ancak Fred formayı aldı. Fred’in performansı Talisca’yı da oraya getirdi.

Fenerbahçe’ye gelecek oyuncular ve rakiplerinin yapacağı transferler önemli. Ancak Fenerbahçe’nin o kadar geniş bir kadrosu var ki gelecek olan oyuncu alternatif oyuncu olmaması lazım. Fenerbahçe bol alternatifli bir takım. Uçaktan indiği zaman insanların, 'Lewandowski gelmiş, Sörloth gelmiş' demesi lazım.

Maçların ilk yarısına böyle başlayan bir Fenerbahçe’yi uzun süredir görmüyorduk. Fred gelince Fred’le oyun değişti, Talisca’yla ise sistem değişti. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı: Talisca ve Fred." .