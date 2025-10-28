Tedesco pişman etti: İtiraflar peş peşe geldi

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Jose Mourinho'yu görevden aldıktan sonra teknik direktörlüğe Domenico Tedesco'yu getirmişti.

Bu kararın ardından Ali Koç eleştirilirken, Tedesco da Fenerbahçe'ye yeterli olamayacağı gerekçesiyle yerden yere vurulmuştu.

Ama Domenico Tedesco, ilerleyen haftalarda herkesi pişman etti.

Fenerbahçe, Tedesco'nun işbaşına gelmesinin ardından yükselişe geçerken, Gaziantep deplasmanında tavan yaptı. Sarı lacivertli takım sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Tedesco, takımın çıkışından sonra bu kez de övgüler almaya başladı. Pişmanlıklarını dile getirenler bile oldu. İşte spor yazarlarının bugünkü yazılarından seçmeler:

"BENİ MAHÇUP ETTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): "Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında 10’uncu resmi müsabakasına çıktı. Hiç 3 maç üst üste kazanmışlığı yoktu düne kadar. Hatta iki müsabaka üst üste iyi oyun standardı da yakalanamamıştı aslında. Mesela Avrupa Ligi’nde Nice önündeki oyun çok umut vericiyken, hemen peşinden Samsun’da tanınmaz haldeydi İtalyan hocanın takımı. Bugün itibariyle önemli bir adım attı Tedesco: Hem 3 resmi müsabaka üst üste kazandı. Hem de Stuttgart önündeki iyi görüntüyü, yüksek vitesi Gaziantep’te düşürmeyerek bir oyun standardı da sağladı. Tedesco’ya “tekrar hoş geldin” denilebilecek bir gün sanırım bu. Ben Tedesco’nun iyi bir teknik adam ve iyi niyetli bir insan olmasına rağmen Fenerbahçe kaosunu yönetebilecek deneyimde olmadığını düşünüyordum. Tedesco’nun yavaş yavaş beni mahcup ettiğini seyrediyorum şu an."

Fenerbahçe'nin artık bir omurgası var

"DAHA 3 HAFTA ÖNCE BU ADAMI 'HEMEN KOVUN' DİYE YAZIYORDUM"

HALİL ÖZER (MİLLİYET): "Fenerbahçe’de Tedesco farkı her geçen gün kendini gösterirken, sarı-lacivertliler en zorlu deplasmandan dört farklı galibiyetle İstanbul’a geri dönüyor. Acaba Ali Koç yönetimi sezon başında Mou ile devam etmek yerine Tedesco’yu getirseydi ne olurdu? Adam ne kadar kaliteli bir hoca olduğunu her geçen hafta bize biraz daha kanıtlıyor. Daha 3 hafta önce bu adam için “hemen kovun” yazıyordum. Şimdi neler yazıyorum. Neymiş beklemek lazımmış. Şimdi son üç maça bakıyorum; Karagümrük maçında rakibin tek şutu gol olmuştu. Onun dışında pozisyon vermemişti Fenerbahçe."

"TEDESCO'NUN HAKKINI VERMEK LAZIM"

AHMET ÇAKAR (SABAH): "Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynadı. 4 attı ama 7-8 rahatlıkla olabilirdi. Tedesco'nun hakkını vermek lazım. Oyuncuların yüzüne kan gelmiş, birçoğu kendini bulmuş, özellikle orta saha direnci çok üst seviyeye çıkmış. İsmail, çok iyi oynuyor… Alvarez de görev aldığı mevki için iyi adam. Son haftaların formda takımı Gaziantep neredeyse bir pozisyon bulamadı. En-Nesyri perdeyi açan adam oldu. Ama attığı ikinci gol fevkalade iyi bir organizasyon ve bunun başrol oyuncusu da Asensio'ydu. Ceza alanına yakın oynadıkça çok daha yaratıcı olabiliyor. Bitik Talisca dedik, gerçekten bitikti ama o da sanki Tedesco ile kendini buldu. O da iki gol attı ama onun da attığı ikinci, Fenerbahçe'nin 4. golü fevkalade iyiydi. Dün gece için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Fenerbahçe fizik olarak güçlendiğinde ve herkes yerinde oynadığında bayağı etkili bir takım."