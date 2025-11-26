Tedesco ilk 11 sürprizini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Ferencvaros karşısında sahaya süreceği sürpriz isimleri açıkladı.

Takımdaki eksiklere dikkat çeken deneyimli teknik adam, Skriniar'ın yanında Yiğit Efe'ye forma vereceğini söyledi.

Cenk Tosun yerine kadroya yazılan Levent Mercan'la ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Evet onu yarın ilk 11’de görebiliriz" dedi.

Tedesco, Yiğit Efe Demir'in de Skriniar’ın yanında stoperde görev alacağını açıkladı:

Onun sırası geldi, iyi bir karaktere sahip. Ne yaparsa yapsın ben onu affedeceğim.

GENÇLERE GÜVEN TAM

Tedesco, yoğun fikstür nedeniyle bazı oyuncuların eksik olmasının normal olduğunu söyledi.

“İyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız oynamayı hak ediyor. İyi gençler de var” diyerek gençlere güvenini vurguladı.

Rakibin özellikle hava toplarında etkili olduğunu belirten Tedesco “Ferencvaros sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

Vargas, hava topu mücadelesinde en iyi oyuncuları.

Gollerinin yüzde 30’u kafa vuruşlarıyla.

Bunları iyi savunmalıyız.

Ortaları engellemeliyiz.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde kritik Ferencvaros karşılaşmasına genç oyuncuların da yer aldığı sürpriz bir 11 ile çıkacak. Tedesco’nun açıklamaları, kadroda rotasyon ve gençlere güven mesajı olarak dikkat çekti.