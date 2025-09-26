Tedesco ile futbolcular arasında kriz: Kadro dışı kararı kapıda

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile futbolcular arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tedesco, oyuncuların performansından memnun kalmazken oyuncular da taktiklerden rahatsız. İtalyan teknik adamın görevde kalması halinde bazı isimleri kadro dışı bırakması bekleniyor.

Jose Mourinho’nun ardından takımın başına getirilen Domenico Tedesco’nun geleceği tartışma konusu oldu. Art arda kötü sonuçlar alan sarı-lacivertlilerde takımın performansı eleştiri alırken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik’te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam ile futbolcular arasında şimdiden sıkıntılar yaşanmaya başladı.

ANTRENMANDA TARTIŞTILAR

Haberde, Domenico Tedescı ile Arcihe Brown’ın Kasımpaşa maçı öncesi idmanda tartışma yaşadığı öne sürülürken oyuncunun kulübede oturtulmasını hatırlattı.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNANAN OYUNDAN RAHATSIZ OLDU

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu’nun da oyundan rahatsız olduğu ve maçın ardından Domenico Tedesco’nun yanına giderek duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği aktarıldı.

KADRO DIŞI BIRAKMASI BEKLENİYOR

Oyuncularının performansından rahatsız olan Tedesco da bir açıklamasında "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Benim için bu en temel şeylerden biri" diyerek eleştiride bulunmuştu. Tedesco'nun görevde kalması halinde bazı isimleri kadro dışı bırakması bekleniyor.

Kaynak:Fanatik

