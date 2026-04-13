Tedesco harekete geçiyor

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle zirveyle farkı 2 puana indirdi. Sarı - Lacivertlilerde gözler bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrilirken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun asıl planı bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisine yönelik.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK 11’DE

Oosterwolde’nin sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, stoper hattında değişikliği zorunlu kıldı. Tedesco’nun Çağlar Söyüncü’yü ilk 11’de başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SKRINIAR BELİRSİZLİĞİ

Kayserispor maçının ikinci yarısında sahaya çıkmayan Milan Skriniar’ın durumu ise netleşmedi. Ağrıları artmayan tecrübeli savunmacı için aktif dinlenme programı uygulanıyor. Tedesco, derbiye Skriniar’dan yoksun çıkmak istemese de kesin kararını henüz vermedi.

ALTERNATİF SENARYOLAR

Skriniar’ın oynayamaması halinde Çağlar Söyüncü’nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür’ün görev alması bekleniyor. Bu üç isimden hangisinin tercih edileceği, Rizespor maçındaki performanslara göre şekillenecek.

KUPADA RİSKE EDİLMEYECEK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Skriniar, Rizespor karşısında oynasa bile kupadaki Konyaspor maçında görev almayacak. Tecrübeli stoper, Galatasaray derbisine saklanacak.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEK İSTENEN İSİMLER

Tedavileri süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun da Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe, sezonun kaderini belirleyecek dev maçta en güçlü kadrosuyla sahada olmayı hedefliyor.