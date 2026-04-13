Sadettin Saran şampiyonluk mesajını Kütahya'dan verdi

Galatasaray'ın Kocaelispor'a puan kaybı sonrasında Fenerbahçe'de şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı. Sarı Kırmızılılarla puan farkının 2'ye inmesinin ardından Sadettin Saran camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Galatasaray'ın üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe şampiyonluk için RAMS Park'taki derbiye odaklandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig’de bitime 5 hafta kala şampiyonluk hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

KÜTAHYA’DA ÇİFTE SEVİNÇ

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışına katılan Saran, ardından Kütahyaspor’un şampiyonluk maçını tribünden takip etti. Kütahyaspor, 24 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükselerek kentte büyük bir coşkuya imza attı.

“İNŞALLAH FENERBAHÇE DE ŞAMPİYON OLUR”

Dernek açılışında konuşan Saran, yaptığı açıklamada, “Bugün Kütahyaspor’un şampiyonluğunu kutluyoruz. İnşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu kutlarız” sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlara umut verdi.

YOĞUN İLGİ

Kütahya’da taraftarların ve futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Saran, kentte gezmekte zorlandı. Başkanın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında şampiyonluk inancını daha da pekiştirdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK HAFTALAR

Fenerbahçe, Süper Lig’de kalan 5 haftada alacağı sonuçlarla şampiyonluk yolunda kaderini belirleyecek. Sadettin Saran’ın mesajı, takımın motivasyonunu artırırken, taraftarların beklentisini de zirveye çıkardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!