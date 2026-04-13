Sadettin Saran şampiyonluk mesajını Kütahya'dan verdi

Galatasaray'ın üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe şampiyonluk için RAMS Park'taki derbiye odaklandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig’de bitime 5 hafta kala şampiyonluk hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

KÜTAHYA’DA ÇİFTE SEVİNÇ

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışına katılan Saran, ardından Kütahyaspor’un şampiyonluk maçını tribünden takip etti. Kütahyaspor, 24 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükselerek kentte büyük bir coşkuya imza attı.

“İNŞALLAH FENERBAHÇE DE ŞAMPİYON OLUR”

Dernek açılışında konuşan Saran, yaptığı açıklamada, “Bugün Kütahyaspor’un şampiyonluğunu kutluyoruz. İnşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu kutlarız” sözleriyle sarı-lacivertli taraftarlara umut verdi.

YOĞUN İLGİ

Kütahya’da taraftarların ve futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Saran, kentte gezmekte zorlandı. Başkanın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında şampiyonluk inancını daha da pekiştirdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK HAFTALAR

Fenerbahçe, Süper Lig’de kalan 5 haftada alacağı sonuçlarla şampiyonluk yolunda kaderini belirleyecek. Sadettin Saran’ın mesajı, takımın motivasyonunu artırırken, taraftarların beklentisini de zirveye çıkardı.