Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe geriye düştüğü maçta rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

“ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM”

Devre arası konuşulanları anlatan Domenico Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum” dedi.

“GALATASARAY MAÇINI KONUŞMAYI TERCİH ETMİYORUM”

İtalyan teknik adam, Galatasaray derbisi için ise “Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çok değil 1 saat önce zor bir maç oynadık. En fazla 1 saat süremiz var kutlama yapmak için. Ferencvaros maçı var. Şuan aklım o maçta” sözlerini sarf etti.