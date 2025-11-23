Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı

Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe geriye düştüğü maçta rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattıFenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

“ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM”

Devre arası konuşulanları anlatan Domenico Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum” dedi.

2024/11/08/hbfb.jpg

“GALATASARAY MAÇINI KONUŞMAYI TERCİH ETMİYORUM”

İtalyan teknik adam, Galatasaray derbisi için ise “Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çok değil 1 saat önce zor bir maç oynadık. En fazla 1 saat süremiz var kutlama yapmak için. Ferencvaros maçı var. Şuan aklım o maçta” sözlerini sarf etti.

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki