Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz

Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz
Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyorFatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz.

"Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar.

İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirse, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu."

"Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor
Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor