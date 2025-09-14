Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz.

"Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar.

İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirse, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu."

"Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."