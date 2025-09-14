Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

İşte Tekke'nin sözleri:

"Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok! Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık! Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı! İlk defa karşılaştığımız şey değil!"

"Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor!"

"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek! Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek! Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek! Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı!"

"Sezon öncesi UEFA'dan gelen yabancı hakemin anlattığı sırada aynı şeyi söyledik, 'Çeneyi dirseğe vurduğumuz an faul olacak o zaman'... Bu takıma göre..."

"Allah rıza için birisi gelsin ve ''Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Allah aşkına. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü! Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor!"

"Adalet bu topraklarda yaşayan insanlara, çocuklara bu kadar mı uzak! İnşallah düzelir. Cesur, dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli ve bazı şeyleri değiştirmeli."

"Şunu konuşabilecek miyiz arkadaşlar? Oyun üzerine bir şeyler konuşabilecek miyiz? 5. haftadayız, 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz, belli bütçelerle, belli kadrolarla… İnanın, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen bir takım var. 15 gündür ben neye çalışıyorum? Kimin ne dediğini de ne yazdığını da izliyorum. İki gün bunu konuşacağız, sonra kimse konuşmayacak."