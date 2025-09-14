Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor

Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor
Yayınlanma:
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündükErtuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

İşte Tekke'nin sözleri:

"Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok! Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık! Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı! İlk defa karşılaştığımız şey değil!"

"Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor!"

"Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek! Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek! Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek! Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı!"

"Sezon öncesi UEFA'dan gelen yabancı hakemin anlattığı sırada aynı şeyi söyledik, 'Çeneyi dirseğe vurduğumuz an faul olacak o zaman'... Bu takıma göre..."

"Allah rıza için birisi gelsin ve ''Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Allah aşkına. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü! Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor!"

"Adalet bu topraklarda yaşayan insanlara, çocuklara bu kadar mı uzak! İnşallah düzelir. Cesur, dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli ve bazı şeyleri değiştirmeli."

"Şunu konuşabilecek miyiz arkadaşlar? Oyun üzerine bir şeyler konuşabilecek miyiz? 5. haftadayız, 5 puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz, belli bütçelerle, belli kadrolarla… İnanın, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen bir takım var. 15 gündür ben neye çalışıyorum? Kimin ne dediğini de ne yazdığını da izliyorum. İki gün bunu konuşacağız, sonra kimse konuşmayacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz
Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz