Tarihi maç: Türkiye Polonya karşısında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktığı Dünya Şampiyonası'nda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkıyor.

Filenin Efeleri, çeyrek finalde bugün saat 15.00'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

