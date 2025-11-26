Taraftarları çıldırtan Icardi'den derbi paylaşımı

Yayınlanma:
Galatasaray'da tepki çeken futbolcuların başında gelen Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisiyle ilgili paylaşım geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasındaki maçta Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle Victor Osimhen oynamazken, santrfor olarak Icardi görev yaptı.

Fazla kiloları ve lige verilen milli arada Arjantin tatiliyle taraftarları çıldırtan Mauro Icardi, Union Saint Gilloise maçında da en çok eleştirilen futbolcuların başında geldi.

90 dakikada sahada kalan Arjantinli futbolcu, performansı nedeniyle çileden çıkardı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI YAPTI

Mauro Icardi, Union Saint Gilloise maçını bir kenara bırakarak Fenerbahçe maçına döndü.

2024/11/07/hbgs.jpgIcardi, bugün 1 Aralık'ta oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Arjantinli futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

whatsapp-image-2025-11-26-at-12-57-06.jpeg

"Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

