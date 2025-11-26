Taraftarları çıldırtan Icardi'den derbi paylaşımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasındaki maçta Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle Victor Osimhen oynamazken, santrfor olarak Icardi görev yaptı.

Fazla kiloları ve lige verilen milli arada Arjantin tatiliyle taraftarları çıldırtan Mauro Icardi, Union Saint Gilloise maçında da en çok eleştirilen futbolcuların başında geldi.

Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği

90 dakikada sahada kalan Arjantinli futbolcu, performansı nedeniyle çileden çıkardı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI YAPTI

Mauro Icardi, Union Saint Gilloise maçını bir kenara bırakarak Fenerbahçe maçına döndü.

Icardi, bugün 1 Aralık'ta oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Arjantinli futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom."