Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği

Union Saint-Gilloise yenilgisi sonrası Galatasaray'da sinirler gerildi. Okan Buruk ve Günay Güvenç arasında maçın ardından saha ortasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Union Saint - Gilloise karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile yedek kaleci Günay Güvenç arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union SG’ye 1-0 mağlup oldu.

33 resmi maçın ardından RAMS Park'ta ilk kez yenilen Galatasaray'da sinirler de gerildi.

Maç bitiminde saha ortasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Okan Buruk - Günay Güvenç gerilimi

Okan Buruk, maç sonrası Günay Güvenç’in yanına el sallayarak geldi.

Günay Güvenç ise Buruk’a bakmadan kale arkasına doğru ilerledi.

Bu tavır sonrası Okan Buruk bir süre yerinde bekledi, ardından soyunma odasına yöneldi.

Okan Buruk'un sinirli bir şekilde kaleci Günay'a yönelik sözleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Taraftarlar yaşananları “tartışma” ve “kaos” olarak yorumladı. Galatasaray’ın sahadaki mağlubiyetinin ardından yaşanan bu kısa süreli gerginlik, takım içindeki atmosferin tartışılmasına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

