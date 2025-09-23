Taraftarlara müjde: Süper Lig maçının biletleri ücretsiz oldu

Taraftarlara müjde: Süper Lig maçının biletleri ücretsiz oldu
Yayınlanma:
Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe’yi ağırlayacak ve karşılaşmayı her iki takımın taraftarları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır.

Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!" ifadelerine yer verildi.

Müsabakanın biletlerinin bugün saat 14.00'te satışa sunulduğu kaydedildi.

Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai'ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
'Ali Koç'un Fenerbahçe'den 4 milyar TL alacağı var'
Galatasaray'ın en büyük hatasını açıkladı
Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık açıklandı
