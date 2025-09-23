FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası geldi

FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası geldi
Yayınlanma:
Yeni Malatyaspor, FIFA tarafından -6 puan silme cezası aldı ve -36 puanla son sırada bulunuyor.

2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandıFenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı

1 DOSYADAN 6 PUAN SİLME CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

-36 PUANLA SON SIRADA

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor.

Malatya ekibi, ligdeki bir sonraki maçında Somaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

Yeni Malatyaspor 0-8 Bursaspor

K.Maraş İstiklal 2-0 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor 1-4 G.Gebze Spor

Fethiyespor 6-1 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor 1-2 Mardin 1969 Spor

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
Arda Turan kötü haberi verdi
Arda Turan kötü haberi verdi