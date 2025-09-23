FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası geldi
2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
1 DOSYADAN 6 PUAN SİLME CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
-36 PUANLA SON SIRADA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor.
Malatya ekibi, ligdeki bir sonraki maçında Somaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
Yeni Malatyaspor 0-8 Bursaspor
K.Maraş İstiklal 2-0 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor 1-4 G.Gebze Spor
Fethiyespor 6-1 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor 1-2 Mardin 1969 Spor
Kaynak:Haber Merkezi / AA