Tanju Çolak'tan olay yaratan Süper Lig şampiyonluğu tahmini
Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanju Çolak bu sezonun şampiyonluk tahminini yaparken çok çarpıcı bir iddiada da bulundu.

Süper Lig’de favori gösterilmesine rağmen oyun olarak henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Galatasaray yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Futbol yorumcusu Tanju Çolak, Sarı - Kırmızılıların kadro kalitesine dikkat çekerken, bazı oyunculara yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

ÇOK KONUŞULACAK TAHMİN

Galatasaray’ın ligdeki şampiyonluk şansını yüksek gören Çolak, önemli bir iddiada bulundu. Fenerbahçe'ye şans tanımayan eski milli futbolcu Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kaybetmeme ihtimali bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Çolak, “Fenerbahçe’de takım uyumu yok, kaliteli oyuncu eksikliği var, kazanma hırsı yok. Yeni başkanın gelmesiyle Galatasaray bu sezon rahat şampiyon olur. Bu kadro Türkiye için fazla. Belki de hiç mağlup olmadan şampiyon olacaklar” sözleriyle çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

SANE'YE YÜKLENDİ

Leroy Sane’nin performansını eleştiren Çolak, “Ne pas yapıyor, ne adam geçebiliyor, ne topu tutabiliyor. Attığı paslar yanlış, şutlarına ayak koyuyorlar. Bir tane olumlu hareketi yok. Bu kadar tahammül edilebilir mi? Bayern Münih’ten niye aldık? Sahada duramıyor. 10 milyon Euro maaş mı verilir? Bu parayı biz yolda bulmadık. Sane’yi çekip konuşmak lazım” diyerek oyuncunun sahadaki etkisizliğine dikkat çekti.

GÜNAY GÜVENÇ'E SAHİP ÇIKTI

Kaleci tercihi konusunda da görüşlerini paylaşan Çolak, “Uğurcan Çakır bana güven vermiyor. Günay Güvenç’in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ona da şans verirlerse farkına varırlar. O şansı çok hak ediyor” diyerek alternatif isimlere yönelme çağrısında bulundu.

