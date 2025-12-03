Tanju Çolak tesislere gidip kitabını tanıttı

Tanju Çolak tesislere gidip kitabını tanıttı
Yayınlanma:
Adana 01 FK tesislerini ziyaret eden Tanju Çolak, altyapıdaki futbolcularla bir araya geldi. Çolak, tavsiyelerde bulunurken kendi kitabını da tanıttı.

TFF 2. Lig A Grubu ekiplerinden Adana 01 FK, Tanju Çolak’ı tesislerinde ağırladı. Ziyarette Kulüp Başkanı Menderes Kutlu, Genel Kaptan Burak Erdem ve altyapı antrenörleri de bulundu.

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktıGalatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı

“HEM SAHADA HEM DE DIŞINDA GELİŞMEK PROFESYONELLİĞİN TEMELİDİR”

Genç futbolcularla bir toplantı yapan Tanju Çolak, tavsiyelerde bulundu. Tanju Çolak sohbette saha dışında da gelişmenin önemine dikkat çekti.

Profesyonelliğe vurgu yapan Tanju Çolak, “Hem sahada hem saha dışında gelişmek, gerçek bir profesyonelliğin temelidir” ifadelerini kullandı.

tanju-colaktan-adana-01-fk-altyapisina-ilham-veren-ziyaret-4.webp

“GERÇEK KRAL TANJU ÇOLAK” KİTABINI TANITTI

Tanju Çolak, altyapı oyuncularına “Gerçek Kral Tanju Çolak” kitabını tanıtarak kariyer yolculuğunun dikkat çeken anlarını anlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Spor
Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi
Osimhen'in gideceği tarih belli oldu: FIFA'dan resmi açıklama geldi
Kupada şampiyon Fenerbahçe Opet oldu
Kupada şampiyon Fenerbahçe Opet oldu