Tanju Çolak tesislere gidip kitabını tanıttı
Yayınlanma:
Adana 01 FK tesislerini ziyaret eden Tanju Çolak, altyapıdaki futbolcularla bir araya geldi. Çolak, tavsiyelerde bulunurken kendi kitabını da tanıttı.
TFF 2. Lig A Grubu ekiplerinden Adana 01 FK, Tanju Çolak’ı tesislerinde ağırladı. Ziyarette Kulüp Başkanı Menderes Kutlu, Genel Kaptan Burak Erdem ve altyapı antrenörleri de bulundu.
“HEM SAHADA HEM DE DIŞINDA GELİŞMEK PROFESYONELLİĞİN TEMELİDİR”
Genç futbolcularla bir toplantı yapan Tanju Çolak, tavsiyelerde bulundu. Tanju Çolak sohbette saha dışında da gelişmenin önemine dikkat çekti.
Profesyonelliğe vurgu yapan Tanju Çolak, “Hem sahada hem saha dışında gelişmek, gerçek bir profesyonelliğin temelidir” ifadelerini kullandı.
“GERÇEK KRAL TANJU ÇOLAK” KİTABINI TANITTI
Tanju Çolak, altyapı oyuncularına “Gerçek Kral Tanju Çolak” kitabını tanıtarak kariyer yolculuğunun dikkat çeken anlarını anlattı.