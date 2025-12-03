Süper Lig’de 1-1 berabere biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Tanju Çolak çok sert eleştirilerde bulundu. Liderliğini sürdüren Galatasaray’da futbolcuların performansı tartışma konusu olurken, eski gol kralı ve yorumcu Tanju Çolak, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerle gündem yarattı.

Çolak, son haftalarda Galatasaray’ın oyunundan memnun olmadığını belirterek, “Galatasaraylı futbolcular bana göre maç seçiyor gibi geliyor. Bu da ayrı bir gerçek. Maçın hakkı beraberlikti” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN ÇOK İSTEDİ

Derbide mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Victor Osimhen için Çolak, “Her ne kadar antrenmansız olsa da birçok futbolcudan daha iyi koştu, daha çok istedi, daha çok mücadele etti” dedi.

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi

"OKAN BURUK HATALI"

Çolak, Okan Buruk’un 87. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğini hatalı buldu:

Osimhen defansa geliyor, koşuyor, top kazanıyor, uzaklaştırıyor. Icardi ise hiçbir şey yapmadı. Okan Buruk, Icardi ile Osimhen’i değiştirmeyecekti.

300 MİLYONLUK GALATASARAY

Galatasaray’ın kadro planlamasını da eleştiren Çolak, “Kazımcan Karataş harikulade oynadı. Ancak 300 milyon Euro’luk Galatasaray’ın yedek kulübesinde oynayacak adam yok. Bu nasıl transfer planlaması?” sözleriyle yönetimi hedef aldı.

Tanju Çolak: Takımın en pisliği Skriniar

"TAKIMIN EN PİSLİĞİ SKRINIAR"

Tanju Çolak, Fenerbahçe taraftarını çok kızdıracak açıklamalarda da bulundu. Skriniar'ı hedef alan Çolak şu ifadeleri kullandı:

Skriniar! Hocam gerçekten takımın en pisliği. Bak en pisliği, en çok faul yapanı, dirseği kullananı, ayağı kullananı ama ne yazık ki; eee hakemler görmüyor!

Görmek istemiyor. Faul çalmıyor. Kartı geçtik. Adam neredeyse sahada hakemi dövecek nitelikte tavır yapıyor. Herkese gidiyor dikleniyor. Hayırdır ya? Ya Sane'nin attığı golde neredeydin? Yine faul yapmak istedin. Yaptın ama Sane düşmedi. Vurdu rakipten çarpıp kaleye gol oldu.