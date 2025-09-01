Tanju Çolak Reis'in hamlelerini açıkladı

Tanju Çolak Reis'in hamlelerini açıkladı
Yayınlanma:
Tanju Çolak, Trabzonspor ve Samsunspor'un 1-1 berabere kaldığı Süper Lig maçında Thomas Reis'in hamlelerini değerlendirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Trabzonspor Paul Onuachu ile öne geçerken, Samsunspor Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10'a, bir maç eksiği bulunan Samsunspor ise 7'ye yükseltti.

Tanju Çolak, Samsun Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıyla maçı değerlendirdi.

REİS'İN HAMLELERİNİ AÇIKLADI

Tanju Çolak'ın Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis'in hamlelerine dair yazdığı yazı şu şekilde:

Bu maçta Reis hoca 4-1-4-1 düzeninde Okan, Zeki, V. Drongelen, Šatka, Tomasson defans dörtlüsünün önüne bir stoper daha Yunusu koyarak Celili kulübeye çekti.

Merkezde Onuachu-Kaptan Zeki eşleşmesi hataydı. Yunusu neden oynattı Reis hocaya sorarım ben!

İkinci yarıya Tomasson ve Soner Gönül değişikliği yaptı Reis hoca! Takım olarak coşkulu ve baskılı başladık ikinci yarıya.

Reis hocanın hamleleri 65. dakikada geldi: Holse, Emre-Sousa, Yunus-Emre değişiklikleri oyuna neler katacaktı?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

