Tanju Çolak Reis'i uyardı: Sana katılmıyorum!

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Thomas Reis'i uyardı.

Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından bazı bölümler şöyle:

- Ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunumuz, 7 puan topladı. Evinde oynadığı son maçta Hesap.com Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Samsunsporumuz, bu kez evinde seyircisi önünde kazanarak moral bulmak istiyordu.

- Reis hoca bu maça sakatlıklar ve eksiklerden dolayı 3-4-2-1 taktik dizilişi tercih etti. 3’lü bir savunma hattını Borevkovic, V. Drongelen, Satka’dan oluştu. Borevkovic Samsunspor formasıyla ilk maçına çıktı.

- İlk 10 dakika oyuna hakimdik. 10. dakikada Claudio Winck duran toptan çok iyi bir vuruş yaptı. Köşeye giden topu kaleci Spkan çok iyi çıkardı! İlk 10 dakikada 2 gol pozisyonu var, ikisinde de kaleciler kalelerini gole kapattılar!

- İkinci yarıda sağlı sollu ataklarımızı sürdürdük, özellikle Tomasson, Holse, Musabba üçlüsü ile; ancak bir türlü final pası ve gol ile buluşamadık!

- Çok rahat pozisyonlarda çok acemice hamleler yaptık! Musaba’nın top tekniği iyi ama gol yollarında iyi değil gördüğüm kadarıyla.

İkinci yarıda ortaları çoğalttık, kornerleri eşitledik ama en önemli istatistik gole uzaktık.

- Celil-Makoumbou değişikliği ne kadar doğruysa Reis hocam, sahanın en iyisi Tomasson’u oyundan alıp Soner Gönülü’yü oyuna almak konusunda sana katılmıyorum!

- Bize gelen takımlar artık 5-4-1 ya da 6-3-1 dizilişlerini uyguluyorlar! Bu savunma hattını iki maçta (Antalya-Kasımpaşa) gördük ki çözemiyoruz! Kilidi açamıyoruz!

- Final pasını ve golü yapmakta çok zorlanıyoruz. İçerde oynadığımız iki maçta bir puan! T. Reis ve çocuklar bir an evvel toparlanmalıyız.

