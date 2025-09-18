Tanju Çolak Reis'i uyardı: Sana katılmıyorum!

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Reis'e "Bir an önce toparlanmalıyız" diye seslendi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Kasımpaşa ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Thomas Reis'i uyardı.

Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından bazı bölümler şöyle:

- Ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunumuz, 7 puan topladı. Evinde oynadığı son maçta Hesap.com Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Samsunsporumuz, bu kez evinde seyircisi önünde kazanarak moral bulmak istiyordu.

- Reis hoca bu maça sakatlıklar ve eksiklerden dolayı 3-4-2-1 taktik dizilişi tercih etti. 3’lü bir savunma hattını Borevkovic, V. Drongelen, Satka’dan oluştu. Borevkovic Samsunspor formasıyla ilk maçına çıktı.

- İlk 10 dakika oyuna hakimdik. 10. dakikada Claudio Winck duran toptan çok iyi bir vuruş yaptı. Köşeye giden topu kaleci Spkan çok iyi çıkardı! İlk 10 dakikada 2 gol pozisyonu var, ikisinde de kaleciler kalelerini gole kapattılar!

- İkinci yarıda sağlı sollu ataklarımızı sürdürdük, özellikle Tomasson, Holse, Musabba üçlüsü ile; ancak bir türlü final pası ve gol ile buluşamadık!

- Çok rahat pozisyonlarda çok acemice hamleler yaptık! Musaba’nın top tekniği iyi ama gol yollarında iyi değil gördüğüm kadarıyla.
İkinci yarıda ortaları çoğalttık, kornerleri eşitledik ama en önemli istatistik gole uzaktık.

- Celil-Makoumbou değişikliği ne kadar doğruysa Reis hocam, sahanın en iyisi Tomasson’u oyundan alıp Soner Gönülü’yü oyuna almak konusunda sana katılmıyorum!

- Bize gelen takımlar artık 5-4-1 ya da 6-3-1 dizilişlerini uyguluyorlar! Bu savunma hattını iki maçta (Antalya-Kasımpaşa) gördük ki çözemiyoruz! Kilidi açamıyoruz!

- Final pasını ve golü yapmakta çok zorlanıyoruz. İçerde oynadığımız iki maçta bir puan! T. Reis ve çocuklar bir an evvel toparlanmalıyız.

