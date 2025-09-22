Tanju Çolak Reis'i bu kez eleştirdi: Bu nedir?

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Karagümrük'ü 3-2 yendiği maçı değerlendirirken, teknik direktör Thomas Reis'i bu kez eleştirdi.

Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- T. Reis bu maça 4-1-4-1 taktik dizilişte karar kıldı. Kalede Okan, sağda Zeki, solda Tomasson, merkez stoperler Satka, Drongelen’in önüne bir stoper daha olan Yunus’a görev verdi! Önlerindeki dörtlüde Musaba sağda, solda Coulibaly, merkezde Holse, Ntcham, en uçta Cherif Ndiaye onbiri ile sahadaydı takımımız.

- 30 dakika sahada olmayan, geride pas yapan, kaleye 1 tane şut atan Samsunsporumuz ilk yarıda ne oynadı anlayan birisi varsa bana anlatsın! Sevgili Reis hocam, hiç bir şey yapamıyorsak topu 3. bölgeye yüksek atalım, arkasından koşalım, en basit ve bilinir direk oyun şeklini kullanmak ayıp değil ki.

- Ligin sonundaki attığı 2, yediği 9 gol olan F. Karagümrük takımına karşı biz 3 stoperle oynuyoruz, bu nedir Reis hocam? İlk yarıda 1 kornerimiz var! 4’ümüz ise tribünlere doğru! Orta saha geçişlerimiz yok! 3. bölgede çoğalamıyoruz, final paslarında çok kötüyüz ve maalesef 32. dakikada duran toptan Satka'nın ters vuruşu ile kendi kalemize golü attık!

- İkinci yarıya golle başladık! Bizim yediğimiz golün yerden versiyonunu kendi kalesine attı K. Karagümrüklü Anıl. İkinci yarıya bambaşka bir Samsunspor olarak geri döndük! İlk yarıda sahada olmayan Musaba ile Cherif Ndiaye ceza sahası içinde müthiş paslaşma sonrası, en son Cherif Ndiaye plasesi golle sonuçlandı. 2 dakikada 2 gol attık! Bir anda 2-1 öne geçtik.

- Dakikalar 81 gösterirken sağ kanattan Larsson ile gelen ortaya, ikinci yarı oyuna giren Fofana çok iyi yükseldi ve kafa ile şık bir gole imza attı. Skoru 2-2 yaptı.

- Oyunda tempo ve pozisyonlar son bölümde çoğaldı. Biz yine Tomasson’la ne pozisyonu kaçırdık. Tam maç gitti derken, duraklamalarda Tomasson’un harika asisti Musaba ayak içini koydu ve skoru 3-2’ye getirdi. Yine geri döndüler bizim çocuklar! Bu 3 puan ilaç gibi geldi ama düzeltmemiz gereken çok eksiklerimiz var Reis hocam!

Tanju Çolak Reis'i uyardı: Sana katılmıyorum!