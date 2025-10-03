Tanju Çolak: Reis iyi motive olmuş

Eski futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Leiga Varşova'yı yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Maça çok iyi başladık! İlk denemesinde başarılı olamayan Musaba, ikinci denemesinde 10. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Golde Ntcham, Madji, Musaba pas trafiği çok hızlı ve öne doğru mesafe kat ederek Varşova kalesinde bitirici vuruşun meyvesi golü aldık.

- İlk yarıda Drongelen, Zeki, Celil çok iyi müdahalelerde bulundular. Yalnız bu Coulibaly çok enteresan çalımlar atıyor, diyorsun ki bir yıldız! Ardından bir vuruş yapıyor bu sefer de diyorsun ki amatör mü bu oyuncu!

- İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Varşova takımıydı! Şutları direkten döndü. Aslında Musaba ikinci yarıda soldan aldı gitti, eğer düzgün bir asist yapabilseydi Holse’ye biz 2. golü atacaktık. Diyorum ya, harika hareketler sonrası finalleri düzeltirsek çok can yakar bu takım ve bu oyuncular!

"BRAVO DEDİRTTİ BİZE"

- Reis hoca ve çocuklar çok iyi motive olmuşlar bu maça! Sahanın her yerinde mücadele gücü yüksek, full konsantrasyondu bütün takım.

- Reis hocanın yerinde değişiklikleri yanı sıra, takımımızın bloklar arasındaki mesafeleri, kayma ve kademeleri, geri dönüşlerdeki tempolar bravo dedirtti bize.

Samsunspor Avrupa'da 27 yıl sonra ilki yaşadı

- 83. dakikada rakibin attığı gol VAR’dan döndü. Çok doğru bir karardı. Ama kaleci Okan’ın çok daha dikkatli olması gerekirdi bu pozisyonda!

- Emeği geçen herkese, özellikle Polonya’da Samsunsporumuzu yalnız bırakmayan 12. adam seyircimize bu güzel galibiyet için teşekkürler!