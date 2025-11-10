Tanju Çolak: Reis ateşi yaktı!

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Eyüpspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Eyüpspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirirken, hakem Yasin Kol'u eleştirdi.

Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

- İlk yarı? Tadı tuzu yoktu. Topa sahip olan Samsunspor pozisyon üretemedi, rakip Eyüpspor ise oyunu sadece kendi sahasında tutmaya çalıştı. Ama ikinci yarı, başka bir Samsunspor çıktı sahaya! Reis Hoca soyunma odasında belli ki ateşi yaktı.

- Ve geldi o an… 48. dakikada Emre’nin ortasında top Holse’nin eline çarptı, Ndiaye tamamladı ama VAR “elle oynama” dedi. Gol iptal edildi, stat dondu! Ama Samsunspor pes etmedi, aksine daha da hırslandı.

- Marcos Felipe! Eyüpspor’un kalecisi, 65. dakikaya kadar tam 5 net kurtarış yaptı. Tomasson, Eyüp Aydın, Holse, Ndiaye… Hepsini tek tek çıkardı. Ama ne kadar kurtarış yaparsan yap, baskıya bu kadar dayanamazsın!

"SEN VERMEZSEN BİZ ALIRIZ!"

- Ve dakika 85! Korner geldi… Top karambolde sekti, herkes durdu, ama Toni Borevkoviç durmadı! Tamamladı, vurdu, ağları buldu! Tribün ayağa kalktı, şehir yıkıldı, skor 1-0!

- Bu maçta bir de hakem vardı: Yasin Kol. Ve ben anlamıyorum, Holse’ye yapılan iki net penaltı pozisyonunda nasıl “devam” diyorsun kardeşim? Birinde arkadan sert müdahale, diğerinde ayağa net temas… Top ortada bile yok, ama sen “oyna” diyorsun! VAR nerede, adalet nerede? Bu kadar emeği, bu kadar mücadeleyi görmezden gelmek vicdan işi değil! Ama Samsunspor’un cevabı da futbolun en güzel haliydi: “Sen vermezsen biz alırız!” dediler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

