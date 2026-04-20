Tanju Çolak isyan etti: Yazıktır günahtır

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçtaki penaltı kararına isyan etti. Çolak, Samsunspor'u ise övdü.

"Samsun’da önemli bir maç oynandı ama daha düdük çalmadan akıldaki ilk soru şuydu: Samsunspor-Beşiktaş gibi dikkat çeken, tribün ateşi yüksek, futbol kamuoyunun ilgisini çeken bir karşılaşma nasıl olur da saat 17.00’ye konurdu? Böyle maçların atmosferi başka olur, seyir değeri başka olur, ekran karşılığı başka olur. Yayıncı kuruluşun da, TFF’nin de böyle bir maçı daha doğru bir saate koyması gerekirdi. Futbolu büyütmek istiyorsan önce böyle maçların kıymetini bileceksin. Ama Samsun’daki 12. adam, bu yanlış saate rağmen tribünleri doldurdu, takımını yalnız bırakmadı, üzerine düşeni sonuna kadar yaptı. Onlara helal olsun" diyen Çolak, Samsun gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor ikinci yarıyı müthiş oynadı. Bu 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen, rakibini boğan, oyunu domine eden, kazanmaya inanan bir takım vardı. Özellikle ikinci yarıdaki futbol alkışı sonuna kadar hak etti.

Bir alkış da 12. adama… Bu saatte tribünleri doldurdular, takımı ittirdiler, oyunun içine girdiler, Samsunspor’a büyük güç verdiler. Böyle taraftara helal olsun. Takım sahada mücadele ettiyse tribün de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Buradan Yüksel Başkan’a, Fink hocaya ve ekibine, bütün futbolcu kardeşlerime kocaman alkışlar ve tebrikler gönderiyorum. Çünkü bu galibiyet sadece 3 puan değil; özgüven, moral ve birlik beraberlik kazanımı oldu. Hele bir de önümüzde kupa hedefi varken, böyle bir galibiyetin değeri daha da büyüdü. Samsunspor bu maçta sadece Beşiktaş’ı yenmedi; aynı zamanda camiaya yeniden inanç verdi.

İşte futbol böyle oynanır. İşte büyük maç böyle çevrilir. İşte taraftarına böyle cevap verilir. Samsunspor ikinci yarıda resmen mesaj verdi:

Ben buradayım, ben güçlüyüm, ben bu yarışın içindeyim. Bu galibiyet kupa için de çok büyük moral oldu. Helal olsun bizim çocuklara."

"SAMSUNSPOR ADINA BÜYÜK HAKSIZLIK"

Tanju Çolak, hakemin verdiği penaltı kararıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Holse’nin golünün ardından Samsunspor baskıyı bırakmadı. Bu kez Coulibaly ile ceza sahası içinde yakaladığımız pozisyonda top net biçimde Beşiktaş savunmacısının eline çarptı. Ama ne hakem bu pozisyonda gerekeni yaptı ne de VAR devreye girip bu pozisyonun hakkını verdi. Açık söyleyeyim, böyle bir pozisyonu geçmek Samsunspor adına büyük haksızlıktı. Yazık oldu.

Dakikalar 89’u gösterdiğinde maçın içine bir de Gürcan Hasova kararı girdi. Tomasson’un eline çarpan topa penaltı verdi. Açık söyleyeyim, bu karar sahadaki bütün dengeyi, bütün adalet duygusunu tartışmaya açtı. Çünkü ilk yarıda Beşiktaşlı oyuncunun eline çarpan çok daha net pozisyonda ne sahada aynı kararlılığı gördük ne de VAR’dan aynı hassasiyet geldi. İşte futbolun canını yakan da tam olarak bu oluyor. Aynı maç içinde benzer pozisyonlara farklı karar verirsen insanlar da doğal olarak çıkar sorar: Bu standardı neye göre belirliyorsunuz? Samsunspor aleyhine olunca düdük daha kolay çalınıyor da iş öbür tarafa gelince neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Buna itiraz etmek haktır. Çünkü burada mesele sadece bir penaltı değildir; mesele aynı maçta aynı pozisyona aynı gözle bakılmamasıdır. Yazıktır, günahtır."