Kaya Çilingiroğlu Icardi'ye yüklendi: Alışmış kudurmuştan beterdir

Gençlerbirliği maçında Galatasaray'da yıldızlaşan Icardi'ye Kaya Çilingiroğlu'ndan çok ağır eleştiriler geldi. Ünlü yorumcu TRT ekranlarından Arjantinli golcüye yüklendi.

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu ayrıca Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

“ALIŞMIŞ KUDURMUŞTAN BETERDİR”

Icardi’nin performansını sorgulayan Çilingiroğlu, “Kalan 4 maçta 4 gol atarsa ne olacak? Yöneticilerin aklı karışabilir ama ben olsam imza atmam. Duygusal davranmam. Kötü bir oyuncu değilsin ama kendine bakmıyorsun. Son 2 senede hiçbir şey yok. Arjantin’e özel uçaklar, oteller, arabalar... Alışmış kudurmuştan beterdir. Diğer yıldıza bakalım mesela Leroy Sane’nin kumaşı ve kalitesi çok iyi. İstek ve azim var” ifadelerini kullandı.

“HANGİ AKLA HİZMET?”

Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren Çilingiroğlu, “İnsanlar artık futboldan soğuyor. Her şeyin saha dışında skora etki edildiğini düşünüyor. Bu da keyifsizlik yaratıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 3 dönemdir görev yapıyor. Hangi akla hizmet? Dünya Kupası’na hakem gönderemiyoruz. Yetenekte sıkıntı yok, adalet duygusunda sıkıntı var. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı skandal. Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki gole ofsayt müdahalesi de skandal” dedi.

FUTBOLDA ADALET TARTIŞMASI

Çilingiroğlu’nun sözleri, Süper Lig’de hakem kararlarının oyunun seyrine etkisi ve MHK’nin yönetim anlayışı üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

