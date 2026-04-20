Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi

Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu merak konusu oldu. Nijeryalı futbolcu derbide oynamak isterken teknik ekip antrenmandaki performansına göre karar verecek.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yle karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Karşılaşma öncesi Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken Victor Osimhen’in durumu merak konusu oldu. Gençlerbirliği maçında geniş kadroya alınan Nijeryalı futbolcu, maç kadrosuna alınmadı.

ANTRENMAN PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Liverpool maçından beri sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için derbi kararı verildi. Fanatik’te yer alan habere göre; Victor Osimhen’in durumu antrenmandaki performansına göre verilecek.

MUTLAKA OYNAMAK İSTİYOR

Nijeryalı futbolcu derbide oynamak istediği kaydedilirken teknik ekip ise sakatlığı uzatma riske girmek istemiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

