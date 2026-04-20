Galatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi

Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu merak konusu oldu. Nijeryalı futbolcu derbide oynamak isterken teknik ekip antrenmandaki performansına göre karar verecek.