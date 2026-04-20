Fenerbahçe'de Ederson çıkmazı: Yönetimin elini kolunu bağlayan gelişme
Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelenin son anlarında 2-1’lik üstünlükle giren sarı-lacivertliler 90+8’de gelen golle galibiyeti kaçırdı.
AVRUALI KULÜPLER EDERSON'LA İLGİLENİYOR
Yenilen gol sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı file bekçisinin takımdaki geleceği tartışma konusu olurken Avrupalı bazı kulüplerin Ederson için temaslarda bulunduğu kaydedildi.
8 MİLYON EUROLUK MAAŞ FARKI SIKINTI ÇIKARDI
Ancak transferin oyuncunun aldığı maaş nedeniyle rafa kalktığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 11 milyon euro kazanan Ederson için en yüksek teklifin 3 milyon euro olduğu vurgulandı.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞE GİDEMİYOR
Yaz transfer döneminde kaleci değişikliğine gitmeyi planlayan Fenerbahçe’nin maaş yükü nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığı ifade edildi.