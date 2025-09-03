Tanju Çolak Galatasaray yönetiminin hatasını açıkladı

Yeni sezon öncesi kaleci transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın transferini değerlendiren eski futbolcu Tanju Çolak, yönetime eleştirilerde bulundu.

“BU PARALARI ÖDERKEN NASIL OLACAK”

Ödenen bonservise sitem eden Tanju Çolak, "Uğurcan Çakır'a verilen parayı görünce gerçekten bu para var mı? Uğurcan, bu kadar para eder mi? Biz kör müyüz? Bu kadar zamandır futbolun içerisindeyiz. Toplam 33 milyon Euro eder mi? Galatasaray, ne yapmak istiyorsun? Ederson dediler, parayı çok buldular. Hesaplamada bir yanlış var. Dursun Özbek'e sesleniyorum, bu 33 milyon Euro'yu nasıl veriyorsun? Bu paraları öderken nasıl olacak?" ifadeleri kullandı.

Dursun Özbek'e bonservis tepkisi

“BİZ BUNU ALAMAYIZ’ DİYOR”

Ederson transferinin nasıl iptal olduğunu anlatan Tanju Çolak, "Abdullah Kavukcu gidiyor ve Ederson'la anlaşıyor, ön sözleşme yapıyor. 12 milyon Euro Manchester City'ye 11 milyon Euro Ederson'a. İstanbul'a gelip Başkan Dursun Özbek'e anlatıyor. 'Çok para vermişsin, biz bunu alamayız' diyor. Şimdi sadece Uğurcan'ın bonservisine 33 milyon Euro veriyorsun." sözlerini sarf etti.