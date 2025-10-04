Tammy Abraham: Soyunma odasına gidip bakabilirsiniz

Yayınlanma:
Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 1 puandan herkesin mutsuz olduğunu dile getirdi.

Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta 1 puanı getiren golü atan Tammy Abraham değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz"

BİR HATAMIZDAN RAKİP CEZALANDIRDI”

"Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz"

lbkfgbkfgbf-001.jpg

“AĞRI İLE OYNADIM”

"Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."

