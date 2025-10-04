Tammy Abraham: Soyunma odasına gidip bakabilirsiniz

Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta 1 puanı getiren golü atan Tammy Abraham değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz"

BİR HATAMIZDAN RAKİP CEZALANDIRDI”

"Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz"