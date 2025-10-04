Tammy Abraham: Soyunma odasına gidip bakabilirsiniz
Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta 1 puanı getiren golü atan Tammy Abraham değerlendirmelerde bulundu.
Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz"
BİR HATAMIZDAN RAKİP CEZALANDIRDI”
"Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz"
“AĞRI İLE OYNADIM”
"Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."
Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi