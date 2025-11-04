Takımı 2-0 öndeyken kalp krizi geçirip öldü

Takımı 2-0 öndeyken kalp krizi geçirip öldü
Bosna Hersekli teknik direktör Mladen Zizovic, maç sırasında saha kenarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün Hosna Hersekli teknik direktörü Mladen Zizovic kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığıldığı ve kalp krizi geçirdiğinin belirlendiği belirtildi.

Zizovic'in hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

ZİZOVİC'İN TAKIMI 2-0 ÖNDEYDİ

Zizovic'in rahatsızlanarak yerde kaldığı sırada takımı FK Radnicki 1923, Mladost Lucani ile deplasmanda oynadığı maçta 2-0 öndeydi.

Bosna Hersekli teknik adam yerde aldığı ve hastaneye kaldırıldığı sırada bütün futbolcuların büyük şok yaşadıkları görüldü. Maç da 22. dakikadan itibaren tatil edildi.

Zizovic daha önce sırasıyla FK Radnik Bijeljina, HSK Zrinjski Mostar, FK Sloboda Tuzla, Al-Kholood, FC Shkupi ve FK Borac Banja Luka takımlarını da çalıştırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

