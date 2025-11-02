Süper Lig'in efsane kulübü dibe demir attı

Süper Lig'in efsane kulübü dibe demir attı
Yayınlanma:
1928 yılında kurulan ve bir dönem Süper Lig'de yer alan İzmir'in köklü kulübü Bucaspor 1928, aldığı kötü sonuçlardan sonra son sıraya demir attı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 adeta dibe çöktü.

FIFA YASAĞINDAN DOLAYI TRANSFER YAPAMIYOR

Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alınca transfer yapamayan, maddi sıkıntılar yüzünden de birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler 10'uncu maçında İskenderunspor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonunculukta kaldı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandıBeşiktaş'ın borcu açıklandı

KÜMEDE KALMA UMUTLARI TÜKENİYOR

Sadece 2 beraberlik elde edip 8 maçını kaybeden Bucaspor 1928, kümede kalma umutlarını tüketmeye başladı.

Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden tepkiler ortaya koydu.

Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig'e sürüklendiğini ifade eden futbolseverler herkesin kulübe sahip çıkması gerektiği görüşünde birleşti.

İzmir ekibi, 8 Kasım Cumartesi günü 24 Erzincanspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi
Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz