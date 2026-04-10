Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 29. haftanın hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten hakem Yasin Kol kararı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

10 Nisan Cuma (Bugün):

  • 20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi:

  • 14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
  • 20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

  • 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
  • 17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
  • 20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

  • 20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol
  • 20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

YASİN KOL GÖREV ALDI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbiyi yöneten Yasin Kol, 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Eyüpspor - Samsunspor maçında düdük çalacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı da kızıştı.
Galatasaray, ligde topladığı 67 puanla 1. sırada yer alırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 63'er puanla sarı-kırmızılıları takibini sürdürüyor.
Beşiktaş ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

