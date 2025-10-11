Süper Lig takımı maç bilet fiyatlarını 27 lira yaptı

Gaziantep FK'nın Antalyaspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları 27 lira olarak açıklandı.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken ve puan cetvelinde 5. sıraya çıkan Gaziantep FK'da Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Alınan kararı başkan Memik Yılmaz açıkladı.

Süper Lig'de 9. haftada kendi sahalarında Antalyaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Memik Yılmaz, bilet fiyatlarını duyurdu.

Memik Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için Gaziantep’in desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor.

"EN AZ 27 BİN TARAFTAR"

Gaziantep FK seriyi sürdürdüGaziantep FK seriyi sürdürdü

'En az 27 Bin Taraftar' sloganıyla şehir genelinde özel bir kampanya başlattık. Taraftara jest yapmak amacıyla bilet fiyatlarında da indirime gidildi.

Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 Bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu maçta tribünlerin tıklım tıklım dolmasını istiyoruz. Bilet fiyatlarını 27 TL yapma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız.

Bu karşılaşmada da Gaziantep şehrini futbolda özlediği günlere taşımaya devam etmeliyiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

