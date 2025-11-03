Süper Lig ekibinde teknik direktör ayrılığı kapıda

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig’de son olarak Samsunspor’a 3-1’lik skorla mağlup olan Konyaspor’da teknik direktör ayrılığı kapıda.

RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Mağlubiyetin ardından tribünlerden yükselen “Recep Uçar istifa” tezahüratlarının ardından yönetim kararını verdi. Konya yerel basınında çıkan haberlere göre yeşil-beyazlılar, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırıyor.

DEVAM KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Recep Uçar ile devam edeceklerini belirten Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" demişti.

PUAN DURUMU

Bu sezon Recep Uçar yönetiminde 11 maça çıkan Konyaspor topladığı 14 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

