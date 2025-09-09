Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme
Yayınlanma:
Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği Ali Ekber Düzgün'ün istifasıyla sarsıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübün sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa ettiğini yazılı olarak yönetime bildirdi.

Düzgün, kırmızı-siyahlı ekipte yaklaşık 1.5 yıldır sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Bu süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Özellikle devre arası transfer hamleleriyle takımın ivme kazanmasında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

ali-ekber-duzgun.webp
Ali Ekber Düzgün uzun yıllardır kulüpte görev yapıyordu

Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği bünyesinde geçmiş dönemlerde de farklı görevlerde bulunmuş, kulüp yapısını yakından tanıyan bir isimdi. Ayrılığıyla birlikte yönetimin yeni sportif direktör arayışına başlaması bekleniyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in ilk dört haftasında puan alamamış ve kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu performansın, Düzgün’ün istifasında etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da kulüp çevresinde bu ayrılık “zamanlaması dikkat çekici” şeklinde yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Spor
Takımı TFF 2. Lig'e düşünce Katar'a transfer oldu
Takımı TFF 2. Lig'e düşünce Katar'a transfer oldu
Beşiktaş'a müjde: 2 transfer hakkı kazandı
Beşiktaş'a müjde: 2 transfer hakkı kazandı
İngiltere'de Mourinho'yu yıkan haber
İngiltere'de Mourinho'yu yıkan haber