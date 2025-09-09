Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübün sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa ettiğini yazılı olarak yönetime bildirdi.

Düzgün, kırmızı-siyahlı ekipte yaklaşık 1.5 yıldır sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Bu süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Özellikle devre arası transfer hamleleriyle takımın ivme kazanmasında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Ali Ekber Düzgün uzun yıllardır kulüpte görev yapıyordu

Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği bünyesinde geçmiş dönemlerde de farklı görevlerde bulunmuş, kulüp yapısını yakından tanıyan bir isimdi. Ayrılığıyla birlikte yönetimin yeni sportif direktör arayışına başlaması bekleniyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in ilk dört haftasında puan alamamış ve kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu performansın, Düzgün’ün istifasında etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da kulüp çevresinde bu ayrılık “zamanlaması dikkat çekici” şeklinde yorumlandı.