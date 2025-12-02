Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 biten maçta Zecorner Kayserispor'u uzatmalarda 2-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırdı.
Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington (Dk. 60 Oğuzcan Çalışkan), Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Erkam Develi (Dk. 46 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Tahsin Özler (Dk. 74 Hüseyin Bulut), Halil Can Ayan (Dk. 88 Fernandes), Haqi (Dk. 88 Roshi), Ali Akman (Dk. 106 Diouf)
Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezler, Enes Melih Gökçek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Mustafa Tarık Obut, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 116 Necip Özer), Arda Kaya (Dk. 120+1 Arda Kabukcı), Talha Sarıarslan (Dk. 86 Ataol Taylan Karapınar), Tuci
Goller: Dk. 112 Hüseyin Bulut, Dk. 117 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 35 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Talha Sarıarslan, Dk. 67 Kayra Cihan, Dk. 87 Mustafa Tarık Obut, Dk. 101 Arda Kaya (Zecorner Kayserispor)