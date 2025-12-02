Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi

Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Kayserispor, uzatmalarda elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktıTFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı

KAYSERİSPOR ELENDİ

Normal süresi 0-0 biten maçta Zecorner Kayserispor'u uzatmalarda 2-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırdı.

jldscs.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington (Dk. 60 Oğuzcan Çalışkan), Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Erkam Develi (Dk. 46 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Tahsin Özler (Dk. 74 Hüseyin Bulut), Halil Can Ayan (Dk. 88 Fernandes), Haqi (Dk. 88 Roshi), Ali Akman (Dk. 106 Diouf)

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezler, Enes Melih Gökçek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Mustafa Tarık Obut, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 116 Necip Özer), Arda Kaya (Dk. 120+1 Arda Kabukcı), Talha Sarıarslan (Dk. 86 Ataol Taylan Karapınar), Tuci

Goller: Dk. 112 Hüseyin Bulut, Dk. 117 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Talha Sarıarslan, Dk. 67 Kayra Cihan, Dk. 87 Mustafa Tarık Obut, Dk. 101 Arda Kaya (Zecorner Kayserispor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe kayıtsız kalmadı: İkra'nın hayalleri gerçek oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe kayıtsız kalmadı: İkra'nın hayalleri gerçek oldu
TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı
TFF derbinin VAR kayıtlarını açıkladı: Golün neden iptal olduğu ortaya çıktı
Derbi sonrası sekerek ayrılmıştı: Fenerbahçeli yıldızın son durumu belli oldu
Derbi sonrası sekerek ayrılmıştı: Fenerbahçeli yıldızın son durumu belli oldu