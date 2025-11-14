Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Yayınlanma:
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Başkent ekibinin yönetim kurulu, 29 Kasım’da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Süper Lig'e bu sezon yükselen ancak zor günler yaşayan Gençlerbirliği flaş bir karara imza attı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025’te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Atilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemişAtilla Türker büyük skandalı açıkladı: Bahis sitesine üye olmalarını TFF istemiş

GENEL KURUL NE ZAMAN?

İlk toplantı: 29 Kasım 2025 Cumartesi, saat 10.00'da yapılacak.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Caddesi No:50, Yenimahalle/Ankara)

İkinci toplantı (çoğunluk sağlanamazsa): 6 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00'da yapılacak.

Yer: Nejat Uygur Konferans Salonu (Turgut Özal Mah. 2164. Cadde 2168. Sokak, Aziz Sancar Parkı Yanı, Yenimahalle/Ankara)

GÜNDEMDE NE VAR?

Toplantılar, kulüp yönetiminin belirlediği gündem doğrultusunda yapılacak.
Olağanüstü seçimli genel kurulda yeni yönetim belirlenecek ve kulübün geleceğine dair kritik kararlar alınacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Spor
Milliler 5-0 kazandı: Galibiyet pozu verdi
Milliler 5-0 kazandı: Galibiyet pozu verdi
Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu: Başkanın seçim hediyesi olacak!
Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu: Başkanın seçim hediyesi olacak!
Milli takıma kötü haber: TFF açıkladı
Milli takıma kötü haber: TFF açıkladı