Süper Lig'e bu sezon yükselen ancak zor günler yaşayan Gençlerbirliği flaş bir karara imza attı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025’te Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

GENEL KURUL NE ZAMAN?

İlk toplantı: 29 Kasım 2025 Cumartesi, saat 10.00'da yapılacak.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Caddesi No:50, Yenimahalle/Ankara)

İkinci toplantı (çoğunluk sağlanamazsa): 6 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00'da yapılacak.

Yer: Nejat Uygur Konferans Salonu (Turgut Özal Mah. 2164. Cadde 2168. Sokak, Aziz Sancar Parkı Yanı, Yenimahalle/Ankara)

GÜNDEMDE NE VAR?

Toplantılar, kulüp yönetiminin belirlediği gündem doğrultusunda yapılacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda yeni yönetim belirlenecek ve kulübün geleceğine dair kritik kararlar alınacak.