Süper Lig ekibi olağanüstü seçime gidiyor

Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulumuzca kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçilmişti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞLARDI

Gençlerbirliği Kulübü başkanının genel kurulda belirlenmesini talep eden genel kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 8 haftada 5 puan toplayan Gençlerbirliği, 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, puanların hepsini son 3 haftada topladı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

