Süper Lig ekibi için yapılan dev stadın fotoğrafları ortaya çıktı: Türkiye'de böylesi yok
İnşası devam eden Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun iç kısmına dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Çürük olduğu gerekçesiyle 2018 yılında yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yeni spor kompleksinin inşası devam ediyor.

51 BİN 460 KAPASİTELİ

2026-2027 sezonuna yetiştirilmesi planlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu tamamlandığında 51 bin 460 seyirciye ev sahipliği yapacak.

İÇ KISMININ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması planlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun iç kısmına dair ilk görüntüler geldi. Viralspor’da yayınlanan fotoğraflara göre tribün kısmında önemli ilerleme kaydedildiği görüldü.

ankara-19-mayis-stadi-27-11-2025-viralspor.jpg

13 FARKLI SPOR BRANŞI İÇİN ÖZEL ANTRENMAN ALANLARI

285 metre açıklığa sahip çatı sistemi ile inşa edilmekte olan stadyum 13 farklı spor branşına da ev sahipliği yapabilecek. Kompleks farklı branşlar için özel antrenman alanları bulunacak.

ankara-19-mayis-stadyumu-viralspor-27-11-2026.jpg

KONGRELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İnşa edilecek olan kongre ve toplantı odaları sayesinde tesis kongreler ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ VE ANKARAGÜCÜ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Stadyumun tamamlandığında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
