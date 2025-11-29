Rafa Silva yine yaptı yapacağını: Beşiktaş'ı çıldırtacak talep

Süper Lig’de zor günler geçiren Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun geri adım attığı belirtilirken Portekiz basınından bambaşka bir iddia geldi.

BEDELSİZ AYRILMANIN PEŞİNDE

Record’un haberine göre, Rafa Silva geri adım atmazken kriz daha da büyüdü. Siyah-beyazlılar oyuncunun ayrılığı için 5 milyon euro bonservis talep ederken yıldız futbolcu ise bedelsiz ayrılmanın peşinde.

GERİ ADIM ATMAYACAK

Bonservissiz gitmek isteyen Rafa Silva, ayrılığına izin verilmemesi halinde de geri adım atmayacağını net bir şekilde iletti.

BENFICA DURUMU YAKINDAN İZLİYOR

Haberde ayrıca Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın durumu yakından takip ettiği ancak henüz bir adım atmadığı aktarıldı.

23 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Beşiktaş formasıyla 65 maçta forma giyen Rafa Silva, 23 gol ve 16 asist kaydetti. Rafa Silva bu süreçte 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.