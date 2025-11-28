Beşiktaş Coca-Cola'yı reddetti

Yayınlanma:
Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'dan gelen sponsorluk teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Coca-Cola'dan gelen sponsorluk anlaşması teklifini reddettiklerini duyurdu. Teklifin reddedildiği Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora tarafından açıklandı.

"ETİK BULMADIĞIMIZ İÇİN REDDETTİK"

Fora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

TRABZONSPOR DA REDDETMİŞTİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

