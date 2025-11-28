Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme

Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devam eden bahis soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iş birliği başvurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması tüm hızıyla devam ederken Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’tan sürpriz bir başvuru geldi.

İŞ BİRLİĞİ TALEBİNDE BULUNDULAR

Burak Doğan’ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Başsavcılığa yaptığı başvuruda iş birliği talebinde bulundu. Başsavcılığın cevabı ise belirtilmedi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

ERSİN DESTANOĞLU VE NECİP UYSAL BAŞSAVCILIĞA GİTMİŞTİ

Daha önce Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Neyip Uysal, TFF tarafından bahis oynamakla suçlanmıştı. TFF’nin suçlaması sonrası ikili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayette bulunmuştu.

6914726d3719515c6d20cc92.webp

BİR OPERASYON DAHA YOLDA

Geçtiğimiz günlerde bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, soruşturmanın derinleşeceğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldıHacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı

Bir operasyon daha yapılabileceği dile getiren Akın Gürlek, "Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyadaki süreci takip ediyoruz, olumsuz algı yapan kişilere resen soruşturma başlatıyoruz” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı
Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı