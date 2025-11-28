Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması tüm hızıyla devam ederken Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’tan sürpriz bir başvuru geldi.

İŞ BİRLİĞİ TALEBİNDE BULUNDULAR

Burak Doğan’ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Başsavcılığa yaptığı başvuruda iş birliği talebinde bulundu. Başsavcılığın cevabı ise belirtilmedi.

ERSİN DESTANOĞLU VE NECİP UYSAL BAŞSAVCILIĞA GİTMİŞTİ

Daha önce Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Neyip Uysal, TFF tarafından bahis oynamakla suçlanmıştı. TFF’nin suçlaması sonrası ikili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayette bulunmuştu.

BİR OPERASYON DAHA YOLDA

Geçtiğimiz günlerde bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, soruşturmanın derinleşeceğini açıklamıştı.

Bir operasyon daha yapılabileceği dile getiren Akın Gürlek, "Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyadaki süreci takip ediyoruz, olumsuz algı yapan kişilere resen soruşturma başlatıyoruz” demişti.