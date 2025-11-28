Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı

Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöneticiler, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde TFF'nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu (KVKK) ihlalden Anayasa Mahkemesi'ne şikayet edildiği iddia edilmişti.

Futbolda bahis soruşturması devam ederken Ankara’ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz bir ziyaret geldi.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF yöneticileri ile bazı önemli bürokratlar da yer aldı.

fbjkfvcx.jpg

İBRAHİM SETEN'İN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Hacıosmanoğlu’nun T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ziyaret etmesiyle birlikte İbrahim Seten’in açıklamaları yeninden gündem oldu.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE ŞİKAYET ETTİLER"

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, bahis soruşturması ile ilgili ilginç bir iddiada bulunmuştu. TFF’nin Anayasa Mahkemesi’ne şikayet edildiğini aktaran Seten, “Sevkler yapılıp cezalar alındıktan sonra yapılan şöyle bir şey var, TFF ile alakalı ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) aykırı bu bilgiler verilemez’ başvurusu yapılıyor Anayasa Mahkemesi'ne” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme
Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme