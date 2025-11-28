Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı

Futbolda bahis soruşturması devam ederken Ankara’ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz bir ziyaret geldi.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF yöneticileri ile bazı önemli bürokratlar da yer aldı.

İBRAHİM SETEN'İN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Hacıosmanoğlu’nun T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ziyaret etmesiyle birlikte İbrahim Seten’in açıklamaları yeninden gündem oldu.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE ŞİKAYET ETTİLER"

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, bahis soruşturması ile ilgili ilginç bir iddiada bulunmuştu. TFF’nin Anayasa Mahkemesi’ne şikayet edildiğini aktaran Seten, “Sevkler yapılıp cezalar alındıktan sonra yapılan şöyle bir şey var, TFF ile alakalı ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) aykırı bu bilgiler verilemez’ başvurusu yapılıyor Anayasa Mahkemesi'ne” demişti.