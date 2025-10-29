Süper Lig ekibi BAL takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kahta İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Kaısmpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

KASIMPAŞA KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Kahta 02 Spor adını bir üst tura yazdırırken Kasımpaşa ise turnuvaya veda etti.

BÖLGESEL AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDİYORLAR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Kahta 02 Spor, 3’te 3 yaptı. Adıyaman ekibi, 9 puanla liderliğini sürdürüyor.

Bahis skandalına karışan hakemlerin verdikleri kararlar ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ İLE BERABERE KALDILAR

Süper Lig’in ilk 10 haftasında 10 puan toplayan Kasımpaşa ise 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa son olarak sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.