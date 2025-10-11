Sultanlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 42. sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 19.00'da atılacak.

Organizasyonun 2025-2026 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alacak. Ligde İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den ikişer takım bulunuyor. Aksaray, Aydın ve Bursa'dan ise birer takım mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 11 Ekim-21 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Son şampiyon VakıfBank

Ligde son şampiyon VakıfBank olurken, sarı-siyahlılar ligde 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Geçen sezon play-off finalinde mücadele ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'lık seriyle mağlup eden sarı-siyahlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1991-1992 sezonunda elde etti.

Şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor

Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 41 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon / Şampiyon

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Eczacıbaşı

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Emlak Bankası

1990-1991 Emlak Bankası

1991-1992 Vakıfbank

1992-1993 Güneş Sigorta

1993-1994 Eczacıbaşı

1994-1995 Eczacıbaşı

1995-1996 Emlak Bankası

1996-1997 VakıfBank

1997-1998 VakıfBank

1998-1999 Eczacıbaşı

1999-2000 Eczacıbaşı

2000-2001 Eczacıbaşı

2001-2002 Eczacıbaşı

2002-2003 Eczacıbaşı

2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006 Eczacıbaşı

2006-2007 Eczacıbaşı

2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 VakıfBank

2013-2014 VakıfBank

2014-2015 Fenerbahçe Grundig

2015-2016 VakıfBank

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 VakıfBank

2018-2019 VakıfBank

2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 VakıfBank

2021-2022 VakıfBank

2022-2023 Fenerbahçe Opet

2023-2024 Fenerbahçe Opet

2024-2025 VakıfBank