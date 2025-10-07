Kadınlar voleybol maçında yangın paniği: THY yıkıldı
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Türk Hava Yolları ile Aras Spor, Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın, 3. seti oynanırken aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi. Bu sırada sporcuların kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.
ARAS SPOR KAZANDI THY YIKILDI
Daha sonra devam eden maçı Aras Spor 3-1 kazandı.
1. Grup'ta yarın Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)
Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)
Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25
Süre: 170 dakika