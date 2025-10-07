Kadınlar voleybol maçında yangın paniği: THY yıkıldı

Kadınlar voleybol maçında yangın paniği: THY yıkıldı
Yayınlanma:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta oynanan Aras Spor-THY maçına aydınlatma sistemindeki yangın nedeniyle bir süre ara verildi. Aras Spor 3-1 kazandı.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Türk Hava Yolları ile Aras Spor, Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın, 3. seti oynanırken aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi. Bu sırada sporcuların kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.

ARAS SPOR KAZANDI THY YIKILDI

Daha sonra devam eden maçı Aras Spor 3-1 kazandı.

1. Grup'ta yarın Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

avrupa-2025-10-07t162932-600.jpg

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25

Süre: 170 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden