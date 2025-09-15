Sude Bay ve Selen Sedar'ın zaferi

Sude Bay ve Selen Sedar'ın zaferi
Yayınlanma:
Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu.

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çeşitli kategorilerde başarı sonuçlar aldı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Theodora Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'nın yer aldığı 9 ülkeden toplam 85 sporcu mücadele etti.

Kadınlar gross kategorisinde milli sporculardan Sude Bay birinci, İrem Demir ise üçüncü oldu. Erkekler gross kategorisinde yarışan milli golfçü İbrahim Tarık Aslan, turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Kadınlar net kategorisinde ise Selen Sedar birinci olurken, Erin Neva Yeniçelik ikinci, İrem Demir üçüncü sırayı aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Spor
Fenerbahçe'den Trabzonspor kararı: Faaliyetlerimizi durduruyoruz
Fenerbahçe'den Trabzonspor kararı: Faaliyetlerimizi durduruyoruz
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: 1.5 yıllık kariyeri bitti
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: 1.5 yıllık kariyeri bitti
Onana daha ilk maçında gündem oldu
Onana daha ilk maçında gündem oldu