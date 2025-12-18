Spor severleri sevindirecek gelişme

Spor severleri sevindirecek gelişme
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Milli Takım seçmeleri start aldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da yapılan seçmelere, 5 ilden 12'si kadın 30 sporcu katıldı. Dağdaki 5 günlük kampın ardından yapılan seçmeler, büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Dikey yarışlarının bugün tamamlandığı organizasyon, yarın gerçekleştirilecek hız yarışlarıyla sona erecek.

Erciyes Dağı'na kar yağdıErciyes Dağı'na kar yağdı

"SPORCULARIMIZ BİZİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA TEMSİL EDECEK"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Teknik Kurulu Üyesi Yılmaz Ünal, AA muhabirine, olimpik bir branş olan dağ kayağında uluslararası başarılar elde etmek için çalıştıklarını söyledi.

Buradan sonra bir seçmelerinin daha olacağını dile getiren Ünal, "Orada da başarılı olan sporcularımız bizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek" dedi.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz ise dağ kayağı sporunun gelişmesi için uzun yıllardır mücadele verdiklerini kaydetti. Bu mücadele sonucunda milli takıma çok sayıda sporcu gönderdiklerini vurgulayan Yılmaz, bugünkü organizasyonda 12 Kayserili sporcunun mücadele ettiğini belirtti.

Erciyes Dağı'nda mahsur kalmıştı: Dağcıdan güzel haber geldiErciyes Dağı'nda mahsur kalmıştı: Dağcıdan güzel haber geldi

Milli sporcu Sueda Sultan Evci (19) ise kampın verimli geçtiğini belirterek, 2030 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

