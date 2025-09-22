Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen kaotik ortamı açıkladı: Ali Koç'un planı ne?

- Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sürpriz mi oldu?

Fenerbahçe kongresinde alınan sonuç süreci iyi takip edenler adına sürpriz olmadı. Zaten kim kazanırsa kazansın kılpayı bir fark olacağı biliniyordu. Ancak genel kurula 50 bin katılım hakkı olmasına rağmen 25 bine yakın delegenin oy kullanması, yani yüzde 50'lik bir kesmin oy atmaya gelmeyişi sanki 2 adayı da yeterince içlerine sindiremiyor olmanın işareti gibiydi. Ali Koç finalde Mourinho'yu geç göndermesinin faturasını ödedi. Modurinho adeta Ali Koç'u da koluna takıp gitti. Mourinho demişken söylmemeliyim; Mourinho 3 Temmuz kumpasından sonra Fenerbahçe'nin başına gelen en büyük felaketti.

- Sadettin Saran'ı neler bekliyor? Başarılı olabilir mi?

Sadettin Saran seçim süreci boyunca çok olgun demeçler verdi. Birleştirici rol oynayarak adeta kuszursuz bir tavır serg3iledi. Kendisi 35-40 yıl öncelerine dayanan ve Avrupa futbol piyasasıyla çok içli dışlı olan bir şirketin sahibi. Taa 90'lı dönemlerin başında gerek ulusal maçlar gerek kulüp maçlarını Avrupa'dan alır ve Türk yayıncılara satardı. Avrupa ile çok ciddi ve kapsamlı iyi ilişkileri olduğunu biliyorum. Sportif anlamda, futbol aklı olarak yanlış bir şey yapacağına da çok ihtimal vermiyorum. Ancak seçim süreci boyunca artık devasa büyüyen bütçeler konusunda ne yapacaklarını çok da net açıklamadı. Artık 3-5 milyon maliyetli bir oyuncu yok. 25-30 milyon maliyeti bulan yıllık maaşlara baktığınızda 50-60 milyon eurolara ulaşan ödemeler var. Sayın Saran bu konuda yeterli imkanı yaratabilecek mi, yeterli kaynağı yaratabilecek mi, kasa kolaylığı sağlayabilecek mi? Ayrıca Bankalar Birliği'nden tam çıkış aşamasındayken bu konuyu nasıl sonlandıracak? Bütün bunlar şimdilik soru işareti olarak duruyor.

"SARAN'IN YERİNDE OLSAM HİÇ GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM"

- Futbol takımı olarak neler yapabilir?

Sadettin Saran ilk açıklamasında "Tedesco kalacak" dedi. Baktığınızda süreklilik açısından doğru. Ama Fenerbahçe'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Fenerbahçe bugün Süper Lig'in son sıradaki takımı da dahil en yavaş oynayan ekibi. Süper Lig'de Fenerbahçe gibi yürüyerek oynayan, yürüyerek hücum eden, raktip yarı alandan dönüp geri pas yapan ikinci bir takım yok. Günümüzün başarıya giden atletik futbolundan son derece uzakta Fenerbahçe. Nitekim ilk 6 haftada 6 puan kaybederek bu acı gerçeği çok net ortalya koydu. Saran'ın yerinde olsam Samandıra'ya ilk ziyaretimde hocaya en fazla 2-3 hafta süre verir "Ya bu takımı hızlandırırsın ya da yolları ayırırım" uyarısını yaparım. Aslında bu sene alınacak sportif sonuçların kötü olduğu takdirde Saran'a fatura edilmesi haksızlık olur. Hoca kendisinin değil, takım kendisinin değil. Ama bu hoca takımı hızlandıramazsa hiç gözünün yaşına bakma hemen değiştiririm. Bu Saran'a eksi değil artı yazar.

"AZİZ YILDIRIM KURALLARI BELİRLEYEN ADAMDI"

- Aziz Yıldırım'ın kongreye etkisi oldu mu?

Aziz yıldırım kongreye gelmese bile oyunun kurallarını belirleyen adamdı. Kabul edelim ki zamanında 10 küsur bin oy fark yiyerek gitmiş olmasına rağmen bugün delegasyonun üsmtünde çok etkili bir konumda duruyor. Yalnız bu seçimin Saran lehine sonuçlanmasında ilk isyan bayrağını açan, genel kurul imzalarını toplayan, Ali Koç'u seçime gitmeye zorlayan Hakan Bilal Kutlualp'in mücadelesi göz ardı edilemez. Ben Hakan Bilal Kutlualp'in futbol aklına çok güvenirim. Sadettin Saran'ın yerinde olsam görev yaptığım sürece Kutlualp'in futbol aklından yararlanırım. Ayrıca Saran Samandıra'ya sevgiyi, insani dokunuşları, sıcak havayı getirmediği sürece Fenerbahçe asla başarılı olamaz. Buyurgan Ali Koç, buyurgan Mourinho döneminde Samandıra buz kesti. Sevgi bitti. Sıcaklık gitti. Yuva havası kayboldu. Saran'ın ilk yapacağı işlerden biri Samandıra'ya sevgi ikmlimini yeniden getirmesi olmalı.

"SEÇİMİ KAYBETMEK ALİ KOÇ'UN KURTULUŞU OLDU"

- Sizce Ali Koç bundan sonra ne yapar? Planı ne?

Bu genel kurul seçimi kaybettiğine bakmayan Ali Koç'un kurtuluşu oldu. Zaten bu seyirci başkanı feci şekilde karşısına almıştı. Takım iyi başlamamıştı. Ve öfkenin ölçüsü belki de şiddete hiddete dönecekti. Ali Koç kaybederek bir anlamda nadasa çekiliyor. Parası cebinde kalacak. Hakarete uğramayacak. İşine bakacak. Konforlu yaşamına devam edecek. Ancak zamanında 16 bin oyla kaybeden ve ıslıklarla giden Aziz Yıldırım nasıl şimdi "Kurtar bizi Baba" diye aranıyorsa gelecek yıllarda benzer bir durum Ali Koç için de olabilir. Koç'un bu nadas süresinde buyurgan tavrını, kararsız yapısını, futboldaki çarpıcı yanlışlarını çok içten çok radikal biçimde gözden geçirmesi gerekiyor. Bütün bunlardan sonra dilerim ve isterim ki Fenerbahçe bu süreçten bu sıkıntılı durumdan mümkün olduğunca az hasarla çıkabilsin. Dilerim ki tamamına yakını Koç Grubu'na ait olan sponsorlar zamanla birer ikişer çekilerek Fenerbahçe'yi parasal açıdan zaafiyete ugğratmazlar. Ancak unutulmasın Koç Grubu'nda her kuruluşun bağımsız bir yönetimi yönetim kurulu var ve kararları onlar alıyorlar. Sadettin Saran, ne kadar başarılı olursa olsun Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte sıkıntılı, zor, belki de hiç dilemem ve istemem ama kaotik bir ortam bekliyor. Fenerbahçe kaybederse Türk futbolu kaybeder. İyi bir Fenerbahçe Galatasaray dahil Türk futbolunda herkese lazım. Ufukta böyle bir Fenerbahçe görüyor muyum; en azından kısa sürede maalesef böyle bir Fenerbahçe göremiyorum.

