Spikerler şimdi yandı! Samsunspor öyle bir transfer yaptı ki adını okuyabilene aşk olsun!

Samsunspor yeni transferine imzayı attı. Ancak öyle bir transfer yaptı ki; maç anlatan spikerler şimdi yandı. Adını okuyabilene aşk olsun!

Yeni transfer 22 yaşında Danimarkalı orta saha oyuncusu. 22 yaşındaki futbolcu Norveç'in Fredrikstad takımında forma giyiyordu.

Futbolcunun adı Oskar Ohlenschlæger. Spikerler futbolcuların adını soyadını söyledikleri için nasıl telaffuz edecekleri merak konusu oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İstanbul'da yapılan imza törenine Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da katıldı. Genç futbolcu 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Danimarka’da başlayan Oskar Ohlenschlæger'in daha sonra İngiltere’ye giderek AFC Wimbledon ve Fulham altyapılarında forma giydiği belirtildi.

Genç futbolcu, 2021 yılında ülkesine dönerek FC Nordsjælland U19 takımında görev aldı.

2023 yılında Vendsyssel FF’ye transfer olan Ohlenschlæger, Ocak 2025’te Norveç ekibi Fredrikstad FK’ya geçti.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Teknik becerileri, hücumdaki etkinliği, oyun görüşü, mücadeleci karakteri ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Oskar Ohlenschlæger’in takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oskar Ohlenschlæger’e büyük Samsunspor Ailemize hoş geldin diyor; Atatürklü Armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.